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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 41'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 41'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 41'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:00
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        "Hamileyim"
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 41'inci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 41. Bölüm Tanıtımı;

        Tanıtımda, Bahar’ın Evren’e hamile olduğunu söylemesi dikkat çekerken, baba olacağını öğrenen Evren’in tepkileri komik anlara sahne oldu. Bahar bir kez daha hamile olduğu için kendinden ve kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmak istemezken, Evren ise buna zaten izin vermeyeceğini söyleyerek Bahar’a destek oldu. Umay’ın ikilinin konuştuğu sırada ‘’Duyduklarım doğru mu?’’ diye odaya girmesi gerilimi tırmandırırken, Bahar’ın hamileliğinin hem ailede hem hastanede nasıl bir yankı bulacağı ise büyük merak konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TVde ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 8 Nisan Salı saat 20.00de SHOW TVde!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv
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