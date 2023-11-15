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        Haberler Magazin Bahar ve Nihal Candan'ın annesi paylaşımlarıyla şoke etti! Görenler inanamadı!

        Bahar ve Nihal Candan'ın annesi paylaşımlarıyla şoke etti! Görenler inanamadı!

        Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler suç geliri aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin şimdi de anneleri gündem oldu. Umut Candan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler, ağızları açık bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:20
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        Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Candan kardeşlerin bu sefer de anneleri olduğu bilinen Umut Candan gündem oldu.

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        Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler´in kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Yazılı ve görsel medya organlarında "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

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        Candan Kardeşler ile ilgili soruşturma sürerken, bu sefer de anneleri Umut Candan'ın eski paylaşımları yeniden gündem oldu.

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        Umut Candan geçen yıl kendi Instagram hesabından Koreli erkekleri aşırı beğendiğini belirten paylaşımlarda bulunmuştu. Hatta konuyla ilgili sosyal medya fenomenlerinden Pucca'da Twitter hesabından konuşmuştu ve şu cümleleri söylemişti: "Bahar Candan değil de annesi daha çok dikkatimi çekiyor benim. Mimar bir çocukla birlikteydi, çocuk bunu terk etti sonra Koreli bebelere sardı. Bir ara bütün mankenler peşimde dedi. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz."

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        Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımlar gündem oldu;

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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