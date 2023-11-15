Bahar ve Nihal Candan'ın annesi paylaşımlarıyla şoke etti! Görenler inanamadı!

4 Şurada Paylaş!









Umut Candan geçen yıl kendi Instagram hesabından Koreli erkekleri aşırı beğendiğini belirten paylaşımlarda bulunmuştu. Hatta konuyla ilgili sosyal medya fenomenlerinden Pucca'da Twitter hesabından konuşmuştu ve şu cümleleri söylemişti: "Bahar Candan değil de annesi daha çok dikkatimi çekiyor benim. Mimar bir çocukla birlikteydi, çocuk bunu terk etti sonra Koreli bebelere sardı. Bir ara bütün mankenler peşimde dedi. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz."