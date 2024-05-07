Bahar yeni bölüm ne zaman? Bahar bu akşam yok mu, neden yok?
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri "Bahar bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 7 Mayıs 2024 SHOW TV yayın akışı ile Bahar 12. yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...
Son olarak oyuncu kadrosuna Yasemin Kay Allen'ın dahil olduğu açıklanan Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar her hafta Salı akşamı ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanının paylaşılmadığı Bahar'ın yeni bölümüne ilişkin açıklama ise dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair ayrıntılar...
BAHAR BU AKŞAM YOK MU?
Bahar dizisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Duyuruda Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; Bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız.
BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Baharın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her Salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere." ifadelerine yer verildi.
7 MAYIS 2024 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar (Tekrar)
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar.
Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!