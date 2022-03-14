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Muş'ta bir köy adeta yok oldu! Baharı bekleyen köylüler beyaz esaret altında

Muş'un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar ulaşımlarını açtıkları tünellerden sağlıyor. Kar esaretindeki köy sakinlerinden Eyüp Omur, "Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum" dedi

İHA
  • 01
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki bin 800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışıyla kış günlerine geri döndü. 
  • 02
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    Ev, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı köyde vatandaşlar kar esareti altında kaldı.
  • 03
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor. Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açıyor.
  • 04
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    'TÜNELLER AÇARAK GİDİYORUZ'

    Köy sakinlerinden Eyüp Omur, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi. Çok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, "Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı" dedi.
  • 05
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    'İLK KEZ BU KADAR KAR GÖRDÜM'

    Vatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, "Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm" ifadelerini kullandı.
  • 06
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

    'KIŞ YİNE GERİ DÖNDÜ'

    79 yaşındaki vatandaş Sabri Yöndem ise, 30 seneden bu yana böyle bir kar yağışı görmediğini belirtti. 2-3 metre karın bir anda yağdığını anlatan Yöndem, "Kış yine geri döndü. Evin önünü kürekle temizliyorum. Devamlı temizliyorum. Her gün kar atıyorum" diye konuştu.
  • 07
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 08
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 09
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 10
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 11
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 12
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 13
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 14
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 15
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 16
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 17
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 18
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 19
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 20
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 21
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 22
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 23
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 24
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 25
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 26
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 27
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 28
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER
  • 29
    GERÇEK ESARET! Son dakik ahar ayında Muş'ta bir köy kar adeta yok oldu - FOTO HABER

 

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