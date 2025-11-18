Bahar’ı sarsan büyük bir kriz yaklaşıyor

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 59'uncu bölümünde; Bahar ve Harun’un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar’ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır.

Ancak Bahar’ın dikkati hızla Evren’e yönelir; çünkü Evren’in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Naz çıkmazdayken onun ve Maral’ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren’in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir.

Aziz Uras’ın beklenmedik çıkışları ise Seren’le olan gerilimi tırmandırır ve Aziz Uras’ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir.