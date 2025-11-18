Habertürk
        Bahar'ı sarsan büyük bir kriz yaklaşıyor

        Bahar’ı sarsan büyük bir kriz yaklaşıyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' merakla beklenen 59'uncu bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:41
        Bahar'ı sarsan kriz yaklaşıyor
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 59'uncu bölümünde; Bahar ve Harun’un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar’ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır.

        Ancak Bahar’ın dikkati hızla Evren’e yönelir; çünkü Evren’in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Naz çıkmazdayken onun ve Maral’ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren’in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir.

        Aziz Uras’ın beklenmedik çıkışları ise Seren’le olan gerilimi tırmandırır ve Aziz Uras’ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren’in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz’ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

