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Bağcılar'da bir apartmanın demir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

İstanbul'da Bağcılar'da 'bu kadarına da pes artık' dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. İlçede bir apartmanın bahçe kapısı üçüncü kez çalındı. Kapının çalınması ise saniye saniye görüntülendi

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DHA
  • İstanbul Bağcılar'da bir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

    Bağcılar'da 3 katlı apartmanın demir bahçe kapısı, üçüncü kez çalındı.
  • İstanbul Bağcılar'da bir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

    DHA'nın haberine göre şüphelinin, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kapının bir kısmını kucaklayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
  • İstanbul Bağcılar'da bir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

    Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde 18 Mart günü saat 18.30 sıralarında, 3 katlı apartmanın bahçe kapısı çalındı.
  • İstanbul Bağcılar'da bir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

    Banda boyunlukla yüzünü gizleyen şüpheli, çevredekilere aldırış etmeden yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki demir kapının bir kısmını söküp, kucaklayarak taşıdı.
  • İstanbul Bağcılar'da bir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

    Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Binanın bahçe kapısının daha önce iki kez daha çalındığı öğrenildi.

    Mahalle sakinlerinden olan Furkan Koç, "Hırsız 20'li yaşlarda. Çevredekilere aldırış etmeden kapıyı alıp götürüyor" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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