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HaberlerGündemSon dakika: Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi
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Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir" dedi

Son dakika: Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi
Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye Gara Operasyonu hakkındaki açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan MHP lideri, "Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır.

Hiçbir şey adına teröre göz yumulamaz, tarafsız ve hareketsiz kalınamaz. Bu konunun aması, ancağı, fakatı, eğeri olamaz. Aksi tutum ve davranışlar terörizme can suyu vermek, terör örgütlerinin doymak bilmez pis kursağına hizmet etmektir.

Teröre sıcak ve sempatik tavırlar işbirlikçiliktir, aynı şekilde ihanete teşneliktir. Terör örgütlerinin adını telaffuz etmekten kaçınanlar, karanlık projelere figüranlık yapanlar masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve namlusu olan rezillerdir.

Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir.

CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir. Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır.

Zillet ittifakı PKK’yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP ile İP’i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır. Karşımızdaki tablo milli güvenliğimiz için vahim bir tehlikedir. Gara’da devleti karalamak terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil terörist Karayılan’ın dilidir.

Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.

Tarihsel döngü, dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilimlerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür, Gara’da sadece PKK’yla değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmiştir.

Devlet yönetmek, en kötü durum senaryosuna bile hazır olmayı gerektirir. Türkiye her ihtimale, her tertip ve tuzağa, her türlü yıkım propagandasına devlet ve millet dayanışmasıyla karşı koymaya, cevap vermeye muktedirdir.

Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız.

Gara’nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola harman ola, hepsi birden yel olacak sel olacak layıklarını bulacaklardır.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Mübarek Regaib Kandili’ni en içten niyazlarımla birlikte kutluyor, Rabbim’den birlik, dirlik, esenlik, sağlık ve selamet dolu yıllar diliyorum. Ayrıca aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, gazilerimize uzun bir ömür temenni ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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