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Bahçeli: Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Algı oyunlarına, bozguncu odaklara fırsat verilmeyecek, Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonu kundaklamaya hiç kismenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Son dakika: Bahçeli: Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
Bahçeli: Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı’nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak, kurultay için teşekkürlerini iletti. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13.Olağan Büyük Kurultay’ı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü olan 18 Mart 2021 Perşembe günü başarıyla yapılmış, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iradesi tecelli etmiştir. 9 Ağustos 2020 tarihinde başlayan kurultay sürecimiz, bütün teşkilatlarımızın ve değerli dava arkadaşlarımızın gıpta edilecek başarısıyla, fedakârlıklarıyla ve üstün gayretleriyle 18 Mart 2021 tarihinde taçlanmıştır. KOVİD-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapılan kurultayımız, ruh ve şuur bakımından, aynı zamanda mana ve muhteva açısından öncekilerini aratmamış; tertip, düzen, disiplin ve sağduyu gün boyu salona hâkim olmuştur. Türkiye’mizin her yöresinden heyecanla Ankara’ya gelen dava arkadaşlarım, hayranlık verici duruşlarıyla, hürmet edilecek dirayetleriyle tarihi görevlerini yerine getirmişler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücünü ispat etmişlerdir. 18 Mart’ta istiklal için birlik bayraklaşmış, istikbal için dirlik ayağa kalkmış, kazanın Türkiye olacağı dosta da düşmana da gösterilmiştir" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir kaynaşma ve kucaklaşma hissiyatına sahne olan kurultayımız 2023’ün ve sonraki yılların stratejik hedeflerinin berrak şekilde tezahürüne de ortam ve imkan sağlamıştır. Bunun yanında, demokrasinin ve milliyetçiliğin birbirini nasıl tamamladığı, biri olmadan diğerinin ne kadar eksik, hatta yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle; 13.Olağan Büyük Kurultayımız hem demokrasi şaheseri, hem de milliyetçiliğin şahlanışı olarak milli hafızalara kazınmıştır. Hiç kuşku yok ki, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan kutlu toplantımız, aylardan beri insanüstü emek veren, alın teri döken ve davasının geleceği için çıkarsız ve hesapsız mücadele eden siz değerli arkadaşlarımın göz kamaştırıcı bir eseri, takdir ve tebrik edilecek muvaffakiyetidir. Elbette ne kadar iftihar etsem azdır."

"2023 VİZYONUNU KUNDAKLAMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

MHP teşkilatlarına çağrıda bulunan Bahçeli, "18 Mart’ı müteakiben milletimizin ve partililerimizin en samimi duygu ve düşüncelerini yansıtan yoğun tebrikat mesajları ve iyi dilekleri kurultayımızın beklenen duruşu ve etkiyi gerçekleştirdiğinin en güzel işareti olmuştur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı’nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ne diyorsa, neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa, ahlaklı ve ilkeli siyasetini o yönde icra edecektir. Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı’nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "13.Olağan Büyük Kurultay sürecinde ve nihai olarak kurultay gününde, yüksek bir dava ahlakıyla ve sorumluluk bilinciyle Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iradesinin tezahürüne destek veren, bizatihi buna refakat eden bütün dava arkadaşlarıma ve saygıdeğer ailelerine teşekkür ediyorum. Kurultay salonumuza teşrif eden siyasi parti temsilcilerine, salgından dolayı aramıza katılmayan her gönül insanımıza, destek ve dualarıyla bizleri şevklendiren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 13. Olağan Büyük Kurultay sonucunun, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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