Bahçeli: Son kozlarını oynuyorlar, iftiralara sığındılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir" dedi.

Bahçeli, Yozgat'ta vatandaşlara seslendi. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

"AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Yozgat'ta zillete yer yoktur.



Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. Son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sığındılar. Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar fitne taşıyorlar.

Cumhur öldü mü ki Kürdistan bahsediyorlar. Ey densizler, bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa, Yozgat burada. Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada. Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız. Tavizsiz bir heyecanımız var. Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevremizde toplanmış durumda. Ne kadar komplocu, dağılma figüranı varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımızda ülkemize parmak sallıyorlar.

Ekonomik mahvımızı isteyenler pusuda, bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyor.



