Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu dizisi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki dizi Ada, Rüzgar ve Bora arasında gerçekleşiyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli

BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.