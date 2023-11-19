Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

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Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, SHOW TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. Uca, 700 bölüm yayınlanan 'Passaparola' ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan 'Miras' adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı. Uca, çok sayıda ödülünün de sahibiydi.

Fotoğraflar: Instagram, DHA, AA, Depo