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        Haberler Magazin Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

        17 Kasım'da hayatını kaybeden Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı. Uca'nın naaşı, Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:07
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        Televizyon programcısı, sunucu ve yazar Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

        İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü yaşamını yitirmişti.

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        62 yaşında hayata veda eden Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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        Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.

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        Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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        METİN UCA HAKKINDA

        Metin Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi almıştı. 1987'de Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. 1999 - 2000'da TRT’de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı.

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        Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, SHOW TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. Uca, 700 bölüm yayınlanan 'Passaparola' ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan 'Miras' adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer aldı. Uca, çok sayıda ödülünün de sahibiydi.

        Fotoğraflar: Instagram, DHA, AA, Depo

        #metin uca
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