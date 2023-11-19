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        Haberler BBC Dünya Napolyon Bonapart'ın şapkası Paris müzayedesinde satışa sunuluyor

        Napolyon Bonapart'ın şapkası Paris müzayedesinde satışa sunuluyor

        Napolyon Bonapart'ın 19. Yüzyılda Fransız imparatorluğunu yönettiği döneme ait bir şapka bugün Paris'te yapılacak açık artırmada satışa sunulacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:48
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        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
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        BBC TÜRKÇE

        Napolyon'un şapkasıReuters

        Napolyon Bonapart'ın 19. Yüzyılda Fransız imparatorluğunu yönettiği döneme ait bir şapka bugün Paris'te yapılacak açık artırmada satışa sunulacak.

        Siyah kunduz keçe şapkaya 600.000 ila 800.000 euro arasında değer biçiliyor.

        Tarihçiler bu şapkanın Napolyon'un kimliğinin bir parçası olduğunu söylüyor. Şapkayı yan takması savaşta tanınmasını sağlıyordu.

        Yıllar boyunca yaklaşık 120 şapkaya sahip olan Napolyon'dan geriye sadece 20 şapka kaldığı düşünülüyor ve bunların çoğu özel koleksiyonlarda bulunuyor.

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        Şapka, geçen yıl ölen bir iş insanının koleksiyonundaki diğer Napolyon hatıralarıyla birlikte satılıyor.

        Napolyon şapkasını omuzlara paralel olarak takarken, subaylarının çoğu şapkalarını omuzlara dik olarak takıyordu.

        Müzayedeci Jean Pierre Osenat'a göre "İnsanlar bu şapkayı her yerde tanıdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere atardı. Bu imparatorun sembolüydü."

        Müzayedeyi düzenleyenler, şapkanın 19. Yüzyıl boyunca Napolyon'un sarayının levazım subayının ailesinde kaldığını ve iyi korunmuş olduğunu söyledi.

        Fontainebleau'daki Osenat müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan şapkada, Napolyon'un 1815 yılında Elbe adasındaki sürgününden Antibes'e geçerken şapkasına taktığı bir kokart bulunuyor.

        Satılan diğer eşyalar arasında Napolyon'un 1815 Waterloo yenilgisinden sonra arabasından yağmalanan gümüş bir tabak ve içinde tıraş bıçağı, gümüş bir diş fırçası, makas ve diğer özel eşyalarının bulunduğu ahşap bir çanta da yer alıyor.

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