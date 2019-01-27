Bakan Akar'dan Kuzey Irak'taki provokasyonla ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona ilişkin, "Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin’e geldi. Vali Mustafa Yaman ile 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililerce karşılanan Akar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına geçti.

Burada sınır birliklerinin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonu hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Olay tamamen teröristlerin organize ettiği bir olay. Halk arasına karışmak suretiyle karakolumuza karşı birtakım eylemler gerçekleştirmeye çalıştılar. Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında.

Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakta kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye’de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız."

"MEHMETÇİK GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını aktaran Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Teröristlerin "ulaşılamaz", "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı.

Bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine dikkati çeken Hulusi Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi." diye konuştu.

İdlib'deki gelişmelere de değinen, ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemine işaret eden Akar, "Mehmetçik gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor." dedi.

"DÜNYA ALEME SÖYLEDİK"

ABD'li yetkililerin, "DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Münbiç'ten çıkacağına" dair verdikleri sözleri hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Arapların ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz.

Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor."

"MÜCADELEMİZ TERÖRİSTLERE KARŞI"

Hulusi Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığına değinerek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz." dedi.

Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunun altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap-Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."