Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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'Enflasyonla mücadele için güçlü bir program açıklanacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında ekonomi sunumu yaptı. "Ekonomide dengelenme başladı, bütçe disiplininden taviz yok. Enflasyonla mücadele için güçlü bir program açıklanacak" diyen Bakan Albayrak, ihracatı ve teknoloji yatırımlarını artırmayı, cari açığı düşürmeyi planladıklarını vurguladı.

07.10.2018 - 11:31 | Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde milletvekillerine sunum yaptı. Ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirten Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele programının yeni haftada açıklanacağını söyledi. Bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, ihracatı ve teknoloji yatırımlarını artırmayı, cari açığı düşürmeyi planladıklarını vurguladı.

'BORÇLULUK ORANIMIZ DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA'

Bakan Albayrak sunumunda Türkiye'nin ekonomik göstergelerini ve borçluluk oranlarını anlattı. Türkiye'nin toplam borçluluk oranının hem gelişmekte olan ülkeler hem de dünya ortalamasının altında olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak, Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 28 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD ülkelerinde yüzde 111 olduğuna dikkat çekti.

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Albayrak hane halkı borçluluk rakamlarında ise borcun milli gelire oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu söyledi.
"Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36, dünya ortalaması ise yüzde 60" diyen Bakan Albayrak sunumunda  son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere yönelik atılan adımları da anlattı. İlgili paydaşlarla koordinasyon içinde atılan bu adımların ardından Türkiye'nin risk primlerinde büyük düşüş yaşandığını söyledi.

 

 

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Yorumlar 35
  • Misafir 1 dakika önce
    tasarrufa saraydan baslayin. bir gunluk gideri 1800 kisinin emekli ayligi.
  • Misafir 1 dakika önce
    cari açığı geçin fazladan sözedeceğiz diyor ama kendi açıkladığı yeni ekonomi planında her sene 60 milyar 5 sene toplamda 300 milyar dolar daha cari açık var sonra milletin inanmasını bekle
  • Misafir 54 dakika önce
    Buna kalsak her seçim öncesi Akdeniz'de petrol buluyorduk. Sonuç Benzin olmuş 7 tl mazot olmuş 6,3. İnanmıyoruz artık
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