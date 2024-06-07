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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 6 ildeki 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 gözaltı

        Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 6 ildeki 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu ve İzmir merkezli 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:05
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        6 ilde operasyon: 30 gözaltı
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        Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, elebaşılığını her ikisi de yurt dışında firari bulunan Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal'ın yaptığı 2 organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu merkezli Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da yapılan çalışmada 'Tehdit', 'Yağma', 'Silahlı saldırı' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. İzmir'de de Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu iş insanlarını tehdit ederek haraç aldıkları ve silahlı saldırılarda bulundukları saptanan 18 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu 13 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

        "OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

        Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

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