Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Diğer Bakan Bak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü - Diğer Haberleri

        Bakan Bak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52'nci Genel Kurul Toplantısı'nda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, IOC Başkanı Bach ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52'nci Genel Kurul Toplantısı´na katılan Bakan Bak, yaptığı görüşmelerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

        İkili görüşmede, Türkiye´nin organizasyon düzenleme kabiliyetine ve olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğine değinildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin arasındaki işbirliğinin, güçlendirilerek devam etmesi konuşuldu. Thomas Bach, 2021 yılında IOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Dayanışma İçin Spor' (Sport for Solidarity) projesinin başarısından dolayı Bakan Bak'a teşekkür etti. Bakan Bak ise IOC'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen spor altyapısının yeniden yapılandırılması için yaptığı yardımlardan dolayı Thomas Bach´a teşekkürlerini iletti.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'de görüşmede hazır bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"