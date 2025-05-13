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        Haberler Gündem Bakan Bolat'tan PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama

        Bakan Bolat'tan PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:03
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        Bakan Bolat'tan PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama
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        Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, 'Terörsüz Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürmüştür. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekun dayanışmasını pekiştirmiştir.

        Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; barışın sunduğu bu büyük imkânı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum" ifadelerine yer verildi.

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