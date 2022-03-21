Bakan Çavuşoğlu BAE'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2022

BAE BÜYÜKELÇİLER FORUMU'NA HİTAP ETTİ

Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na da hitap etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Forumu'na onur konuğu olarak hitap ettik. Barış ve istikrar için birlikte çalışma irademizi vurguladık" dedi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2022

Çavuşoğlu ziyarete ilişkin daha önceki açıklamasında, "Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi´deyiz" demişti.