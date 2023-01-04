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Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Sayın Bakanımız, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakanımız ve Bakan Şeyh Abdullah, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişeleri ele almışlardır.

Sayın Bakanımız, Türkiye’nin sözkonusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yinelemiş ve bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurgulamıştır.

Bakan Şeyh Abdullah, bahsekonu kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamış; İslam’ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekmiştir. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etmiştir.

Görüşmede, Bakanlar ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yinelemişlerdir.

Bakanlar, Kudüs’teki dini mekânların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Mescid-i Aksa’nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulamışlar; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunmuşlardır.

Bakanlar son olarak ikili gündemimizdeki konuları ele almışlardır.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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