Çavuşoğlu'ndan Belçika'ya PKK tepkisi 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"PKK'nın tüm Avrupa'da illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluş Belçika'dadır" diyen Bakan Çavuşoğlu "Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" diye ekledi.

Çavuşoğlu ayrıca "Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığından Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız çok etkileniyorlar" dedi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.