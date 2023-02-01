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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine yönelik "İsveç'ten somur bir adım göremedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz" derken Finlandiya'nın üyeliğine yönelik olarak ise "NATO üçlü mutabakatı ayırırsa Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğine daha olumlu bakacaktır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya mesajı
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu "İsveç'ten somur bir adım göremedik, Türkiye'nin füveblik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz" derken Finlandiya'nın üyeliğine yönelik olarak ise "NATO üçlü mutabakatı ayırırsa Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğine daha olumlu bakacaktır" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu aşamada Türkiye'nin bu üyelik sürecini ayırma gibi bir çalışması yok. Bu NATO çerçevesinde atılacak bir adım. Eğer iki ülke ve NATO, üyelik sürecini ayırmak isterse Türkiye de Finlandiya'nın NATO üyeliğini değerlendirecektir" dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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