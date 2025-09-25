Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Ersoy'dan esnaf ziyareti | Son dakika haberleri

        Bakan Ersoy'dan esnaf ziyareti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Galata'da esnafı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 15:41 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy'dan esnaf ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galata Büyük Hendek Caddesi'nden yürümeye başlayan Bakan Ersoy ve beraberindekiler, cadde boyunca dükkanları gezerek, esnafla ve vatandaşlarla konuştu

        Daha sonra Galata Kulesi'nin önünden geçerek İstiklal Caddesi'ne gelen Ersoy, nostaljik tramvaya binerek Taksim Meydanı'na geçti.

        "TÜRKİYE YÜZYILI, BİR YÜKSELİŞ ÇAĞI OLACAK"

        Cumartesi günü başlayacak olan Kültür Yolu Festivali’ne turistleri davet eden Ersoy, Beyoğlu ilçe muhtarlarıyla da bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinledi, tek tek not aldı. Ziyaretin sonunda tarihi tramvayla Taksim’e yolculuk yapan Ersoy’a, Beyoğlu Kaymakamı A. Atakan Atasoy, Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanı Kasım Fırat ve Beyoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Songül Öztunç eşlik etti.

        REKLAM

        Beyoğlu’ndaki temaslarının ardından gençlerle buluşma programına katılan Bakan Ersoy, gençlerin fikir ve hayallerinin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

        Ersoy, "Daha çok okuyarak, daha çok üreterek, daha çok paylaşarak Türkiye Yüzyılı’nı omuz omuza inşa edelim.” dedi. Gençlerle buluşmaların kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Ersoy, “Bugün burada sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü sizler biliyoruz ki, ülkemizin umudu, yarınların kurucusunuz. Sizlerin enerjisi, fikirleri ve hayalleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en büyük güvencesidir.” ifadelerini kullandı.

        Bilgiye sahip olanın dünyayı değiştirme gücüne de sahip olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu kapsamda gençlerin ufkunu açacak yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi.

        Ersoy, “Bugün bin 300’ü aşkın kütüphanemiz ve içinde bulunan yaklaşık 26 milyon kitap sizlerin hizmetinde. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Her geçen gün daha fazla gencimizin kitaba, bilgiye, teknolojiye ulaşabilmesi için yeni kütüphaneler açıyor, mevcutlarını modern kültür merkezlerine dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı yerler değil; hayallerin filizlendiği, fikirlerin büyüdüğü, geleceğin yazıldığı mekânlar olduğunu dile getiren Ersoy, Rami Kütüphanesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi örneklerin bu vizyonla hayata geçirildiğini hatırlattı. Ersoy ayrıca kütüphanelerin yanı sıra müzelerde de gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek 18 yaş altı öğrenciler ile lisans ve doktora seviyesindeki gençlerin müzeleri ücretsiz ziyaret edebildiğini söyledi.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerin üretkenliğiyle yükseleceğini kaydeden Ersoy, “Bizler size inanıyoruz, güveniyoruz. Sizler geleceğe yalnızca tanıklık etmeyecek, o geleceği inşa edeceksiniz. Sizlerin ortaya koyacağı projeler, fikirler, sanat eserleri ve başarılarla Türkiye Yüzyılı, bilgiyle, kültürle ve ilhamla yoğrulmuş bir yükseliş çağı olacak.” diye konuştu.

        Gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Ersoy, “Her hayal, doğru bir adım ve güçlü bir inançla gerçeğe dönüşür. Sizlerin hayalleri, Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacaktır. Gelin hep birlikte; daha çok okuyarak, daha çok üreterek, daha çok paylaşarak Türkiye Yüzyılı’nı omuz omuza inşa edelim.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?