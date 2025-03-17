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        Haberler Gündem Politika Bakan Ersoy'dan Salıcı'ya "5 kuruşluk" tazminat davası | Son dakika haberleri

        Bakan Ersoy'dan Salıcı'ya "5 kuruşluk" tazminat davası

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP Milletvekili Salıcı'nın Antalya'da bir arazinin bakanlığı tarafından kendi şirketine tahsis edildiği iddialarını yalanladı. Ersoy, "İddialara konu olan arazi için tahsis kararı yeni olmayıp 1997 yılında alınmıştır" ifadesini kullandı. Ersoy ayrıca Salıcı'ya 5 kuruşluk tazminat davası açtığını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:08
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        Salıcı'ya "5 kuruşluk" dava açtı
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        CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a tahsis edildiğini iddia etmişti.

        Bakan Ersoy, iddialara konu olan arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği açıkladı.

        13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.’nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

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        CHP milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, CHP’li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP’li Salıcı’nın ÇED raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığını söyledi. Bakan Ersoy'un, Salıcı’nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı da öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Salıcı, Bakan Ersoy’un, 5 yıldızlı otel dikmek için kendi şirketine bakanlık üzerinden orman arazisini peşkeş çektiğini ileri sürdü. Salıcı paylaşımında, "Salıcı, yaptığı açıklamada “Yine başrolde Mehmet Nuri Ersoy var. Kendi Bakanlığı’nı kullanarak, kendi şirketine (ETS’nin iştiraki Nebula Otelcilik’e) Antalya’daki orman niteliğindeki hazine arazisini usulsüzce devretti. Buraya 5 yıldızlı bir otel inşa edecek. Otelin yatırım bedeli ise 4,7 milyar TL" ifadelerini kullandı.

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