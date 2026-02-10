Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

        Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:49 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:49
        Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Guterres ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

