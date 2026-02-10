Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

