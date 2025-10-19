Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan KKTC'deki seçimlere dair açıklama | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan KKTC'deki seçimlere dair açıklama

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan "Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 01:52 Güncelleme: 19.10.2025 - 02:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan KKTC'deki seçimlere dair açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum.

        Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz.

        Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?