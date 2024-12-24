Bakan Fidan'dan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, ikili Suriye'deki temaslarına dair bilgi alışverişinde bulundu.
Giriş: 24.12.2024 - 00:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bakanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.
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