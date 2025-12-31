Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan yeni yıl mesajı | Dış Haberler

        "Türkiye krizlerin çözüm adresi"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, paylaştığı yeni yıl mesajında, "2026'da da aynı kararlılıkla, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 21:59 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye krizlerin çözüm adresi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 yılında da barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

        Bakan Fidan, yeni yıl vesilesiyle NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze’den Ukrayna’ya, Güney Kafkasya’dan Afrika Boynuzu’na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izlediklerini vurgulayan Fidan, "Milli çıkarlarımızı korumak, haklı davalarımızı savunmak ve Türkiye’nin ağırlığını hissettirmek için durmaksızın çalıştık. 2026’da da aynı kararlılıkla, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

        Bakan Fidan, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, "Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, 2026’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gönen'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?