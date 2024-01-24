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        Haberler Dünya Bakan Fidan: "Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır"

        Bakan Fidan: "Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 01:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:33
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        Bakan Fidan'dan BMGK'de 'Gazze' açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

        Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Bakan Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

        Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

        Uluslararası toplumun, Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını kaydeden Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." değerlendirmesini yaptı.

        BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum." diye konuştu.

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        #gazze
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