Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 20:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüşmesinde, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü.

        Hamas heyeti, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkati çekti.

        Bakan Fidan da İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini ifade etti.

        Fidan, İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

        Türkiye'nin, müzakerelerin devam etmesini desteklediğini ve dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin devletini her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını ifade etti.

        Fidan ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        "Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Fenerbahçe'de tarihi anlaşma özel bir galayla kutlandı!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor