Bakan Fidan Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere yarın Katar'a gidecek.
Giriş: 01.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:26
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fidan'ın Katar temaslarında, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe dönük yeni işbirlikleri ele alınacak.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir
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