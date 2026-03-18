Dışişleri Bakanı Fidan Riyad'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bakanımız, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacaktır."

BÖLGE ZİYARETİNE ÇIKACAĞINI DUYURMUŞTU

Bakan Fidan dün yaptığı açıklamada, bölge ziyaretine çıkmaya başlayacağını söylemişti. Fidan, "Bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz. Burada inşallah yani hem Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili mesajlarını paylaşma hem de Türkiye'nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmelerini, tekliflerini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulundu.