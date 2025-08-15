Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Göktaş'tan, TEKNOFEST finaline ilişkin paylaşım

        Bakan Göktaş'tan, TEKNOFEST finaline ilişkin paylaşım

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 19:20 Güncelleme: 15.08.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş'tan, TEKNOFEST finaline ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Göktaş, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Devlet himayesindeki evlatlarımız TEKNOFEST 2025 finalinde. 'Dikenli Vatoz Balığı' İnsansız Sualtı Aracı ve 'Tarla Bekçisi' projesiyle finalde yarışacak yavrularımıza gönülden başarılar diliyorum. Azimleriyle, üretkenlikleriyle ve hayallerini gerçeğe dönüştürme kararlılıklarıyla bizlere gurur veriyorlar. Geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yolları daima açık olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        "Benfica'ya odaklandı"
        "Benfica'ya odaklandı"
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik