        Bakan Kacır'dan Özel'e çekirgeli roket göndermesi

        Bakan Kacır'dan Özel'e çekirgeli roket göndermesi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışmasında roketlerin fırlatılma anlarını paylaşarak, "Şimdi de, 'çekirgeler ürküyor' diyen çıkmaz inşallah" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 19:29 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:29
        Bakan Kacır'dan Özel'e çekirgeli roket göndermesi
        Bakan Kacır, NSosyal hesabından Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Tuz Gölü’nde düzenlenen roket yarışmasının görüntülerini paylaştı.

        Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki açıklamasına gönderme yaparak, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, ‘çekirgeler ürküyor’ diyen çıkmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

