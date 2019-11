Bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu açılışı İstinye’de bulunan Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde yapıldı. Açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig’in Avrupa’nın en değerli 7. ligi olduğunu ifade ederek, “Futbolu tüm aktivitenin yanında her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen, çok büyük bir endüstriyi bünyesinde barındıran çağımızın eğlence sektörünün pek çoğunu domine eden spor faaliyeti olarak ele almak gerekiyor. Ekonominin büyüklüğü 50 milyarı aşmış durumda. Avrupa futbol ekonomisinin 3’te 2’sini tek başına görüntülüyor. Yüzde 15 ise İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’yı kapsayan 5 büyük ligde topluyor. Elde edilen gelir 18 milyardan fazla gelir. Ülkemizde ise Süper Lig’in değeri 615 milyon Euro civarında Avrupa’da 7. olsak da ilk 10’a giremeyen Hollanda Ligi 1 milyar eurodan fazla gelir elde ediyor. Türk futbolumuza hak ettiği değeri kazandırmak bizim için önemli bir sorumluluk, çok önemli ve radikal kararları almamız gereken süreci birlikte yaşıyoruz" diye konuştu

PREMIER LİG ÖRNEĞİ

İngiltere Premier Lig örneğini paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bu şirket harika statlar ve dolu tribün hedefiyle kurulmuş yapı. Futbol ruhu kadar pazarlama da öncelikler arasında. 27 yılda Premier Lig’in bu noktaya gelmesi hızlı seyreden oyun, ligin marka değeri çalışmaları ve neredeyse maçların tümünde statların dolu olması. Premier Lig geçen yıl İngiltere devletine 2.1 milyar sterlin vergi ödemiş durumda. Türkiye olarak futbola bütüncül bakışı kazandırmak zorundayız. Mevcut durumu iyi analiz etme gerekliliğimiz var. Bugün Süper Lig’in seyirci ortalamasını Avrupa’da en yüksek oranda arttıran liglerden biriyiz. Pek çok ülkenin 50 yılda yapabileceği tesisleşmeyi 17 yılda gerçekleştirdik. UEFA raporunda yer aldığı üzere Avrupa’nın en modern tesislerine sahip ülkesiyiz. Bu ivmelenmeyi güçlü şekilde desteklemeliyiz. Bunu da futbolun şahlanışını doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Elbette atılacak adımlar belli ancak özellikle yönetimlerimiz sportif başarıya değil finansal disipline, idari disipline eş güdümlü olarak odaklanmalı. Futbolun yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsorlukları maç başı gelirleri arttıracak eylemler yapmamız gerekiyor. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Bütün paydaşlar eş güdüm halinde çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“TARTIŞMA VE KAVGADAN SEYİRCİYİ ÇEKMEMİZ LAZIM”

Futbolun marka değerini arttırmak adına seyirciyi tribünde olmaktan memnun edecek çalışmalar yapmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Küresel rekabet alanında özel sektörden gelecek açıklarımızı sadece devlet destekleri üzerinden kapatmak devleti sponsor yapar. Bu sürdürülebilir olmaz. Sponsorların kaçış nedenlerini ciddi analiz etmemiz lazım. Marka değerini kalitesini kulüplerimiz arttıracak. Futbolun dilini, yaşanan dönemi iyi okuyarak tekrar belirlememiz lazım. Pozitif futbola yönelmemiz lazım. Seyirci hem sahada hem tesiste hem de tribünde olmaktan keyif almalı. Tartışma ve kavgadan seyirciyi çekmemiz lazım. Milli takımımızın elde ettiği motivasyonu birlikte yaşadık. Euro 2020’de de oyuncuların güçlü sinerjiyle bizleri mutlu edeceklerine inanıyorum. Başta hocamız olmak üzere temenni ediyorum. Sporcularımızın bu yönde bizlere yaşattığı mutluluğu birçok branşta hep birlikte yaşadık. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için önemli süreç orada da tüm branşlarda başarılı bir temsil gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“BİR VE BERABER OLARAK...”

Bakan Kasapoğlu, her sektörde millet olarak başarılı olacaklarını vurgulayarak, “Spor kültürü çok ama çok güçlü değerlendirilmesi, her bireyin günlük yaşamında sporu öncelik düşünmesi ve bunu eyleme geçirmesi çok önemli. Bakanlık olarak her türlü imkanımız var. Cumhurbaşkanımızın ilhamıyla gerçekleşen spor hamlesini yukarı çıkarma görevi düşüyor. Bir ve beraber olacağız. Her sektörde başarıyı millet olarak yakalayacağız” ifadelerini kullandı.