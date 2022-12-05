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Haberler Gündem Çevre Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı uyarısı!
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Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı uyarısı ve işbirliği çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranının hızlıca aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi

Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı uyarısı!
Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı uyarısı!
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AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"nde, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını anımsattı.

Türkiye'nin yıllık kullanılabilir tatlı su potansiyelinin, 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun 58 milyar metreküpünün kullanıldığını vurguladı. Kirişci, suyun miktarında bir artış sağlanamayacağına işaret ederek, bu kapsamda suyun verimli kullanılması ve suyun yönetiminin öneminin arttığını anlattı. Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün bu konularda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

"SUYUN VERİMLİ KULLANILMASINDA EN BÜYÜK PAYDAŞ YEREL YÖNETİMLER"

Depolanan su miktarının 183 milyar metreküp düzeyine çıktığını belirten Kirişci, yapılan barajların ve yer altı depolama çalışmalarının bu miktarın artmasına katkı sağladığını söyledi. Kirişci, suyun verimli kullanılmasında en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İÇME SUYUNU TAMAMIYLA İSRAF EDİYORUZ, YENİDEN KAZANILMASI GEREKİR"

"Tarımsal sulamayla ilgili de yerel yönetimlerimizin bizimle işbirlikleri var. İçme suyuyla ilgili kayıp kaçak oranını hızlıca aşağı çekmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal sulamada suyu üretim için kullanıyoruz. İçme alanındaki suyu tamamıyla israf ediyoruz ve o suların yeniden kazanılması gerekiyor.

BELEDİYELERİMİZİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPMASI GEREKİYOR

Özellikle siteler ve yeni yapılan konutlarda suların tekrar kullanılması konusunda görevin yerel yönetimlere düştüğünü vurgulamak istiyorum. Kayıp kaçak konusunda da belediyelerimizin ciddi çalışmalar yapması gerektiğini, Bakanlık olarak da her konuda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 'Su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir' diyerek suda sıfır israf hedefimize ulaşmak için, Su Verimliliği Seferberliğini başlattığımız etkinlikle, Türkiye Yüzyılı şarkımızda olduğu gibi 'Yarın Değil, Hemen Şimdi' diyorum."

SU VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMA

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun verimli kullanımı için projeler ürettiklerini belirterek, su sıkıntısı çekilmemesi için yapılması gerekenleri ortaya koyduklarını ve önlemleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, su verimliliğinin sağlanması noktasında farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekerek, gerçekleştirilecek etkinliklerle belediyeler arasında tecrübe aktarımının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

ETKİNLİK İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek etkinlikte, su yönetimi konusunda etkin rolü olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımın yaygınlaştırılması konusunda mevcut durum ve olması gereken planlamaların konuşulduğu panel, teknik sunumların yer alacağı çalıştay ve su kayıpları konusunda teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı stantlar yer alıyor.

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