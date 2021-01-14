Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 aşısının ilk dozu olmasının ardından çıkışta da kendisine eşlik eden Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

Bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadık. Kaybettiklerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe herkesin olmasını öneriyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonra aşı programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götürüleceğini söylemek istiyorum. Hatta şehir bazında canlı göstermek istiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sırası gelince yaptırması çok önemli. Sırası geçtikten sonra, daha sonra grup bittikten sonra sıra geliyor olacak. O nedenle aşıyı mutlak yaptırma konusunda hassasiyet göstermeli. Çok teşekkür ediyorum.