Bakan Koca duyurdu: Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalar ülkemize ulaştı

Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçilerinin Türkiye'ye ulaştığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Mısır El-Ariş’ten uçakla hareket eden Gazzeli hastalarla refakatçileri ülkemize ulaştı. Hastalarımızın tedavileri Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde yapılacak. Saldırılar sonucu tedavi imkânlarından mahrum kalan hastalara karşı insanlık görevimizi yerine getireceğiz.