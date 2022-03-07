Haftalık vaka haritası açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya ise 1686,69 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı
Haftalık vaka haritası açıklandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre, COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu. Amasya ise 1686,69 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TEB: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin
SAĞLIK TEB: HPV aşısı aşı takvimine dahil edilsin
Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımı hastalıkları tetikleyebiliyor
SAĞLIK Dikkat! Sağlığınızdan olabilirsiniz!
Uzun boylularda bağırsak kanseri riski daha fazla
SAĞLIK Uzun boylularda bağırsak kanseri riski daha fazla
Omicron belirtileri | Maske zorunluluğu kalktı, tehlike bitmedi! Yeni omicron belirtileri tespit edildi
SAĞLIK Omicrona dikkat! Yeni belirtiler çıktı
Omicron belirtileri gün gün: Omicron varyantı yeni belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve semptomları kaç günde belli olur?
SAĞLIK Omicron varyantı belirtileri değişiyor!
Varis neden oluşur? İşte belirtileri
SAĞLIK Varis neden oluşur? İşte belirtileri
Dünya genelinde Covid'den ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
SAĞLIK Dünya genelinde Covid'den ölenlerin sayısı 6 milyonu ...
65-72 yaş arası doktorlar için yeniden atama ilanı
SAĞLIK 65-72 yaş arası doktorlar için yeniden atama ilanı
Son dakika haberleri: Koronavirüste son durum açıklandı: 6 Mart vaka sayıları nedir?
SAĞLIK Koronavirüste son durum açıklandı
Ceyda Erenoğlu ile Sağlık'ın konuğu Psikolog Dr. Feyza Bayraktar... Yeme bozukluklarının temelindeki duygusal nedenler nedir?
SAĞLIK Yeme bozukluklarının temelindeki duygusal nedenler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.