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        Haberler Dünya Hamas, kaçırdığı İsrailli gencin videosunu ilk kez paylaştı

        Hamas, kaçırdığı İsrailli gencin videosunu ilk kez paylaştı

        Hamas, 7 Ekim'deki saldırı sırasında müzik festivalinden kaçırılan İsrailli rehinenin videosunu ilk kez paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:43
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        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
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        Pazartesi günü Hamas'ın Telegram kanalında yayınlanan videoda kaçırılan kadının kimliği 21 yaşındaki Mia Shem olarak açıklandı.

        The Jerusalem Post'un haberine göre videoda İsrailli genç "Merhaba, ben Mia Shem, 21 yaşındayım, Shoham'lıyım. Şu anda Gazze'deyim. Cumartesi sabahı erkenden Sderot'tan döndüm. Bir partideydim. Elimden ağır yaralandım. Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda. Sadece beni bir an önce anne babamın, kardeşlerimin yanına götürmelerini istiyorum. Beni mümkün olan en kısa sürede buradan çıkarın. Lütfen" ifadelerini kullandı.

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        Shem'in annesi, geçen hafta kaçırıldığından beri kayıp kızını arıyordu ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen hiçbir bilgi alamamıştı. Gazetenin haberine göre, Shem'in teyzesi İsrail medyasına onun hayatta olduğunu bilmekten memnun olduklarını söyledi.

        Teyzesi, "Bu çok önemli bir adım ve kızımızın evde olmasını istiyoruz. Özgür dünyanın ülkelerinin onun bize geri dönmesini sağlamasını talep ediyoruz" dedi.

        Videonun ne zaman çekildiği ve hangi lokasyonda çekildiği bilinmezken, İsrailli yetkililerin rehineleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        * Haberin görseli İHA'dan ve X adlı platformdan servis edilmiştir.

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        #Mia Shem
        #Hamas
        #dünya
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