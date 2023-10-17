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        Haberler Dünya Belçika-İsveç maçı durdurulmuştu: Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

        Belçika-İsveç maçı durdurulmuştu: Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandı. Belçika Başbakanı De Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti. Saldırı sebebiyle dün akşam saatlerinde gerçekleşen Belçika-İsveç maçı durdurulmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:56
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        Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandı.

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        İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in ulusal radyo kanallarından Radyo 1'de yaptığı açıklamaya göre, zanlı, sabah saatlerinde vurularak yakalandı ve ağır yaralı olarak hastanede tutuluyor.

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        Basında yer alan bilgilere göre, zanlı, Verboekhoven Meydanı civarında bir kafede görüldü ve kullandığı silahla yakalandı.

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        Saldırıdan sonra ilan edilen en yüksek seviyeli kod uyarınca tüm güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, İsveçli diplomatlar başta olmak üzere potansiyel tehdit altındaki kişilere yönelik gözetim artırıldı.

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        Dün akşam kent merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.

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        Dün akşam saldırı sonrasında açıklama yapan Belçika Başbakanı Alexander De Croo "Brüksel'de İsveç vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen üzücü saldırının ardından İsveç Başbakanına en içten taziyelerimi ilettim" açıklamasını yapmıştı.

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        Başbakan De Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Belçika-İsveç
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