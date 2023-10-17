İstanbul Esenler'de, 1 Şubat 2023'te meydana gelen kazada, Tem yolu Esenler mevkiinde bariyerlere çarparak hasarlı kaza yapan Ferdi Ağdaş (43) ve kaza ile ilgili işlem yapan polis aracına arkadan çarparak, Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olan sürücü Berivan Yıldırım'ın (23) yargılanmasına devam edildi.

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berivan Yıldırım bulunduğu cezaevinden getirilirken maktulün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İlk duruşmadaki savunmasında pişman olduğunu, maktulün ailesinden ve müştekiden özür dilediğini söyleyen Berivan Yıldırım, "Ben alkol almadım. Yanımdaki arkadaşım Zehra alkol aldı. Olay tarihinde kar yağışı başlamıştı. Zehra kötüydü araç sürerken bir yandan ona bir yandan da yola bakıyordum. Yaklaşık 110 kilometre hızla gidiyordum. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde gittim daha sonra bir polisin eli ile dur işareti yaptığını gördüm.

Otobanda polisi görünce şaşırdım ve frene bastım. Bunun üzerine aracın kontrolünü kaybettim. Araç sağa sola savrulmaya başladı. İlk olarak sert bir şeye çarptım. Daha sonra birkaç şeye çarparak durabildim. Aracın içerisinden beni vatandaşlar çıkardı. Ben sadece polis memuruna çarptığımı düşünmüştüm. Polis memurunun yanına giderek iyi olup olmadığını sordum ve hızlı olduğumu söyleyerek hakkını helal etmesini istedim.

Çarptığım kişinin polis olduğunu gördüğüm için korktum ve şoka girdim. Bu nedenle olay yerinden ayrıldım. Ben, benden önce orada bir kaza olduğuna ilişkin bir uyarı levhası görmedim. Polisin elinde aydınlatma cihazı da görmedim. Benim direksiyon hâkimiyetimi kaybetmemin sebebi kardır" dedi.

ALKOL ALDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Berivan Yıldırım'ın (23) kazadan önce bir eğlence mekanında alkol aldığı görüntüler ortaya çıktı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişinin hazırladığı rapora göre, Berivan Yıldırım'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

"YOLA UYARI LEVHASI KOYDUK"

Olayda yaralanan polis memuru Muhammet Bektaş, "Ferdi Ağdaş'ın kaza yaptığını gördükten sonra biz aracımızı emniyet şeridine koyduk. Emniyet şeridi hariç 3 şerit olan yolu tek şeride düşürdük. Uyarı levhası da koyduk. Ayrıca başka bir arkadaşımız elindeki fenerle gelen araçların yavaşlaması için uyarıda bulunuyordu.

"BENDEN HELALLİK İSTEDİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Ben maktul ile ekip arabasına doğru gittim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ben yerde yatarken sanık yanıma gelip benden özür diledi. Çok hızlı olduğunu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyerek benden helallik istedi. Şikayetçiyim" dedi.

"EL FENERİ İLE SÜRÜCÜLERİ UYARIYORDUM"

Tanık olarak dinlenen polis memuru Uğur P., "Ben, dubaların başında elimde el feneri ile gelen araçlara uyarı yapıyordum. Birkaç araç en sol şeritten geldiler beni gördüler ve yavaşlayarak yollarına devam ettiler. Ancak sanığın kullanımındaki araç çok süratli geldi. İkazlarıma uymadı. Benim yanımdan geçtikten 100 metre sonra emniyet şeridine doğru direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Maktule ve birlikte görev yaptığım müştekiye çarparak her ikisini de yola savurdu. O gün hava kar yağışlıydı ama çok fazla etkili değildi" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN BİRLİKTE ALKOL ALDIK DEDİM"

Sanığın arkadaşı olan Zehra Polatdemir de tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Olay günü Berivan'ı ben aradım yanıma geldi. Birlikte mekâna gittik. Ben alkol aldım kendisi almadı. Kaza yaşanmadan 10 saniye önce bilincim açıldı. Ben herhangi bir uyarı levhası veya ışıklandırma görmedim. Berivan ile şok halindeydik. Ben baygınlık geçirdim. Soruşturma aşamasında korktuğum için sanığın da benimle birlikte alkol aldığını söyledim" dedi.

"SANIK 143 KİLOMETRENİN ÇOK ÜZERİNDE BİR HIZLA ARAÇ KULLANDI"

Tanığın ifadesine karşı maktulün ailesinin avukatı Pekay Salmanoğlu, "Tanık Zehra, kazaya 10 saniye kala bilincinin yerine geldiğini söyleyip herhangi bir ikaz ve ışıklandırma görmediğini beyan etmiştir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Tanığın soruşturma aşamasında verdiği ifadesi ile burada verdiği ifade arasında çelişkiler vardır. Bu yüzden beyanlarına itibar edilmemeli. Olağan hava şartları altında dahi maksimum hız sınırı 143 kilometredir sanığın bunun çok üzerinde bir hızla araç kullandığı bilirkişi raporu ile ortaya konmuştur" dedi.

Tanık ifadelerini kabul etmeyen Berivan Yıldırım, "Alkol aldığım için olay yerinden kaçtığım iddiasını kabul etmiyorum. Oradaki insanların üzerime gelmesinden korktuğum için olay yerinden kaçtım" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.