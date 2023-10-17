Bursa'da olay, 9 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in (60) oğlu H.D., 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel (33) ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi.

Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını, kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti. Demirel, ifadesinde, şunları söyledi:

"Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi.

"HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİ BULDUM"

Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım babama ait tüfek ile kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum."

"BABAMI KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ' DİYE SORMUŞ"

Hakan Demirel hakkında 'üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demirel'in babasının cesedini bulduğunu söylediği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'Babamı kim, neden öldürdü?' diye sorup, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiği ortaya çıktı.

"BANA KİMSE CANİ GÖZÜYLE BAKMASIN"

Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmasına başlandı. Mahkemede ilk kez ifade veren Demirel, "Kız arkadaşımı çok seviyordum. Babama, onunla evlenmek istediğimi söyleyince bana ve kız arkadaşıma küfürler yağdırdı. Tartışma kavgaya dönünce, babamın tüfeğini alıp, rastgele ateş açtım. Babamı evlenmeme karşı çıktığı ve kız arkadaşıma küfrettiği için öldürdüm. Daha sonra suçumun ortaya çıkıp, tutuklanacağımı tahmin ettiğim için, babamın kredi kartı ile cezaevinde kullanmak için kendime kıyafet aldım.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Babamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Ağabeyim beni aradı, babamı bulamadığını söyledi. Önce kayıp ilanı verdik, sonra eve gittik. Birlikte evin asma katına çıktık. Babam orada yatıyordu. Ağabeyim bana cani gözü ile bakacağı için, babamı öldürdüğümü o anda söyleyemedim. Vicdan azabı çekiyorum. Bana kimse cani gözüyle bakmasın" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.