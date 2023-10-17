AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Nuri Yıldız'ın yeğenleri tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız ve Mühyettin Yıldız katıldı. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yıldız Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Beylikdüzü'nde bir arazide Nuri Yıldız'ın cesedinin bulunması, Avcılar'daki evinde ise eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan kardeş 3 sanık, 2'si ikişer kez olmak üzere müebbbet hapisle cezalandırıldı.

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"ASIL SUÇLU BİZ DEĞİLİZ" SAVUNMASI

Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Söz verilen sanık Ferhat Yıldız, "Masumiyetimizi ispatladığımızı düşünüyorum. 2 senedir masum şekilde yatıyoruz. Asıl suçlu biz değiliz. Yanlış yerden bakılıyor. Her şey lehimize çıkmışken hala neden buradayız? Ben yapmadım. Yapmadığım suçu kabul etmiyorum. Yapmadığım hiçbir şeyin cezasını yatmam. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Diğer sanık Mühyettin Yıldız, "Özgürlüğümüzü talep ediyorum." diye konuştu. Sanık Aleyna Yıldız ise mağdur olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.