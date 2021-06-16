Bakan Koca paylaştı: Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı

"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, aşı ekibinden bir hemşirenin dün yaptığı "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” paylaşımını, Twitter hesabından paylaştı.

BAKAN KOCA: AŞI YAPAN ELLERİNİZE SAĞLIK

Koca, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

"HEP BİRLİKTE BU GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bakan Koca'nın paylaşımı üzerine o hemşire, teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hep birlikte bu günlerin üstesinden gelmek için çabalıyoruz."

— Sabire Elen (@sabireelen) June 16, 2021