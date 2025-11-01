Bakan Kurum'dan Gebze'de çöken binaya ilişkin inceleme

Bakan Murat Kurum, beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle, 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile kolonlarında çatlamalar nedeniyle 3 binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre; yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Kurum, gazetecilere, 29 Ekim'de Gebze'de bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, burada ilgili kurumların koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Hızlı şekilde yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin Vali İlhami Aktaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, çöken binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Gebze halkına baş sağlığı diledi.

Kurum, yıkımın sebeplerinin detaylı şekilde araştırıldığını dile getirerek, etraftaki tüm binaların tespitlerini bilim insanları, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yaptıklarını kaydetti.

Burada ayrıntılı zemin araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, yıkılan binanın 2012'de yapıldığını, ruhsatı ve iskanı bulunduğunu, kısmen yapı denetim hizmeti de aldığını ifade etti.

"BUGÜN İTİBARIYLA 16 EVİMİZİ TAHLİYE ETTİK"

Kurum, burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilgili Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle detaylı çalışma yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına da gerek esnafımıza gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza, belediyelerimiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği, maddi anlamda da vereceğiz. Daha önce Kartal Orhantepe'de bir apartmanın çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik. Ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık."

Gebze'de de vatandaşları dinlediğini dile getiren Kurum, "Gelen talepleri, sorunları, detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak gerekse burada yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları, gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gerek Gebze Belediyemizle birlikte bu süreci yürüteceğiz. Bu süreçte de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.