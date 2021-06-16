Bakan Kurum, müsilajdaki son durumu açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi.

"Marmara Denizimizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3 bin 288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık." ifadelerini kullanan Kurum, seferberliğin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarını 193 bölgede sürdürdüklerini belirtti.

Kurum, 8 günün sonunda İstanbul'da 850,2 metreküp, Kocaeli'de 174,5 metreküp, Bursa'da 131,5 metreküp, Tekirdağ'da 136 metreküp, Balıkesir'de 338 metreküp, Çanakkale'de 271 metreküp, Yalova'da 1387 metreküp müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdiklerini bildirdi.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimleri de yoğun olarak sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin lira idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz. Marmara Denizimizi tertemiz, masmavi haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz."