Bakan Memişoğlu: Hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık

Bakan Memişoğlu, ‘İlk Nefeste Siz, Her Umutta Siz’ temasıyla Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Ebe ve Hemşireler Günü Programı’na katıldı.

Memişoğlu, “Ebe ve hemşirelerimiz, sağlık sistemimiz açısından daima büyük öneme sahip olmuştur. Anadolu irfanında ebe; tecrübenin, bilgeliğin, güvenin ve rehberliğin sembolü olarak görülmüştür. Hemşirelik de özünde kardeşliği, yakınlığı ve samimiyeti taşımaktadır. Hastayı bir yakını, kardeşi gibi gören bu anlayış asırları aşan şifa kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Tarih boyunca hemşireliğin ve ebeliğin köklerinde bu içtenlik ve samimiyet var olmuştur. Ebe ve hemşireler, sağlığın korunmasından tedavi ve bakım süreçlerinin yönetilmesine kadar fedakarca çalışan kahramanlarımızdır. Gece gündüz demeden, hiç tanımadıkları insanlara şifa olmak için büyük özveriyle görev yapmaktadırlar. Ebelerin mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdık. Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarımızda düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk” ifadelerini kullandı.

"76 İNOVATİF ÜRÜN İÇİN PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR"

Memişoğlu, hemşirelerin üreten sağlık vizyonuna yön veren önemli aktörler haline geldiğini vurgulayarak, “Sahadaki tecrübe ve birikimleriyle sağlık hizmetlerinde birçok pratik çözüm geliştiriyorlar. Geçtiğimiz yıl hemşirelerimiz tarafından geliştirilen 76 inovatif ürün için patent başvurusu yapılmıştır. TÜSEB aracılığıyla düzenlenen Sağlıkta İnovatif Fikir Yarışması’na sağlık profesyonellerimizin 1500’ü aşkın projeyle katılması, ‘Üreten sağlık’ vizyonumuzun sahada ne kadar güçlü karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu yarışmada en fazla proje üreten sağlık profesyoneli ödülünü 77 projeyle bir hemşiremizin alması da bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Buradan ‘yeni bir fikrim var, bir projem var’ diyen tüm hemşirelerimizi, ebelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı Üreten Sağlık Portalı’na kaydolmaya davet ediyorum. Gelin, yenilikçi fikirlerinizi birlikte geliştirelim. Türkiye, tedavi hemşireliğinden acil bakım hemşireliğine, koruyucu hemşirelikten ameliyathane ve yoğun bakım hemşireliğine kadar hemşirelik alanında dünyada yeni ufuklar açabilecek altyapıya, insan gücüne sahip bir ülke. Son bir yılda hemşirelik alanında 700’ü aşkın sertifikasyon eğitimi düzenledik. Sertifikasına uygun alanda çalışan ve iş yükü fazla olan hemşirelerimizi daha güçlü şekilde teşvik edecek, destekleyecek bir sisteme geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

"SAĞLIK ORDUMUZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

Türk hemşiresinin adanmışlık ruhuna millet olarak bizzat şahit olduklarını hatırlatan Memişoğlu, “Pandemide, kendi evladına, ailesine sarılamama pahasına, günlerce evine gitmeden hastalarının nefesi olanlar sizlerdiniz. 6 Şubat depremlerinde gecesini gündüzüne katan; enkaz altında hiç tanımadığı yaralılara koşan, deprem anında kendi canını düşünmeden kuvözlere ve hastalarımıza siper olan kahramanlarımızı aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Sabahlara kadar nöbet tutan bütün mesai arkadaşlarımı bu ülkenin gurur kaynağı olarak görüyorum. Hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Sahada hep birlikte hizmet veriyoruz. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.