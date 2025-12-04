Bakan Memişoğlu: Sağlık turizmi ve termal turizmini mevzuatsal anlamda yeniliyoruz

Bakan Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Valiliği ziyaret etti.

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin üretim ve kültür merkezlerinden biri olan Çankırı'ya geldiklerini söyledi.

Kentte sağlıkla ilgili değerlendirmeler yapacaklarını belirten Memişoğlu, "Çankırı'da 16 tane birinci basamak, 13 tane ikinci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 tane sağlık tesisi hizmete açtık. Sağlıkla ilgili de iyi yerlere geldi Çankırı. Bugün esasında Çankırı'da 400 yataklı hastanemizin inşaatını belli seviyeye ulaştırdık. İnşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız hastanemizi." dedi.

Yeni hastanenin inşaatı tamamlandığında ve devlet hastanesiyle birleştiğinde yaklaşık 700 yataklı bir sağlık fiziki yapısına ulaşılacağının altığını çizen Memişoğlu, "Esasında altyapı olarak, kapasite olarak 700 yataklı eğitim araştırma hastanesi fonksiyonunu görebilecek bir fiziki sağlık altyapısına ulaşmış olacak Çankırı. Aynı zamanda sağlıkla ilgili artık çevreye hastasının gitmeyeceği, kendisinin sağlıkla ilgili her türlü hizmeti sunabilecek hale gelecek inşallah. Burada bu sağlık hizmetinin Çankırı'ya kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Onun için de Türkiye Yüzyılı dediğimiz esasında bu vizyonumuzu gerçekleştirme aşamasındayız. ASELSAN'ın ürettiği, tamamen yerli mühendislerimizin oluşturduğu ve artık Türkiye de kendi cihazını üretip sağlık cihazlarını, teknolojisini yapabilir hale geldi. Dün 30 tane mobil röntgen cihazını teslim aldık. Bundan sonra da artık Türkiye'de üretilen her türlü ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz." ifadesini kullandı. Sağlık turizmine de değinen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurşunlu ilçemizde termal kaynaklarımızla gerçekten Çankırı aynı zamanda sağlık turizmi açısından da bizim için önemli bir stratejik nokta. Özellikle sağlık turizmini, termal turizmini mevzuatsal anlamda yeniliyoruz. Böylece burayı da bir şekilde termal turizmimizin merkezlerinden bir tanesi yapacağız. Bunun yanında biliyorsunuz su ve barajlarla ilgili Kızlaryolu Barajı yapılarak Çankırı'mızın su problemi büyük oranda çözülmüş durumda. Ülkemizde sağlık hizmetleriyle ilgili özellikle koruyuculuğu önemseyen aynı zamanda da burada olduğu gibi hastanemizi yenileyen bir sağlık anlayışımız var. Toplumumuzdan bu konuda da bedenlerini korumasını, hastalanmadan sağlıkla ilgili bedenlerinin kıymetini bilmesini istiyoruz. Sağlıklı kalmalarını istiyoruz ama hastalandıkları zaman da bütün fiziki altyapımızla, insan gücümüzde onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."

2024 yılında 1 milyar 48 bin kez insana dokunan bir sağlık hizmetinin olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Bugün bazı gelişmiş ülke diye düşündüğümüz ülkelerde insanlar doktora ulaşmak için 6 ay bekleyebiliyorlar, bir sene bekleyebiliyorlar. Bugün ülkemizde her bir vatandaşımızın aile hekimi olduğu gibi yatak kapasitesi olarak 220 binin üzerine çıkmış ve bu yatakların da birçoğu tek kişilik, çift kişilik en lüks sağlık altyapısıyla hizmet edilen insanlarımız oldu. Bunu başarmak çok zor bir iş esasında. Ama bazılarının hayal edemediği, şu anda hizmet kapasitesine Türkiye ulaşmış durumda. Bugün şehir hastaneleri dünyanın örnek sağlık kurumlarından bir tanesi olmuş durumda. O nedenle biz bu sağlık hizmetlerini daha iyi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ama bunun yanında hem sağlıklı toplum oluşmasını, sağlığımızı korumayı, hastalanmadan bedenimize bakmayı önemser hale gelmemiz gerekir. Yani kilosuna dikkat eden, beslenmesine dikkat eden, bağımlılıktan uzak duran bir toplum olmamız lazım. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Çankırı'da yapımı süren yeni hastanenin inşaatının ikmal inşaatıyla beraber 2026'nın sonuna yetiştirileceğini belirten Memişoğlu, "2026 sonu iddialı bir söylem. Çünkü bu hastane 400 yatağıyla şu anda halihazırda hizmet eden hastaneyle beraber yaklaşık 700 yataklı olacak. Ve bu eğitim araştırma hastanesi altyapısına kavuşacak. Artık Çankırı'dan başka ile gitmeden insanımızın bütün sağlık hizmetlerindeki ihtiyacını karşılayacak şekilde bir yapıya kavuşacağız" ifadelerini kullandı. İlçelerdeki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, Kızılırmak ve Ilgaz ilçelerinde de yeni hastaneler yapacaklarını kaydetti. Kurşunlu ilçesindeki termal turizmini öncelikli yerlerden biri olarak tespit ettiklerinin altını çizen Memişoğlu, bölgeyi sağlık turizmi noktası olarak değerlendireceklerini vurguladı. "TOPLUMUN HASTA OLMAMASINI İSTİYORUZ" İnsanların sağlıklı kalmasını istediklerini anlatan Memişoğlu, Çankırı'nın Artvin gibi dumansız şehir olmasını istediklerine işaret etti. Vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü ismimiz Sağlık Bakanlığı, hastane bakanlığı değil. Ama hastalandığınız zaman da başımızın üzerinde. Dünyanın en iyi sağlık altyapısıyla, sağlık insan gücüyle sizi tedavi ederiz. Ama biz önce sizin hasta olmamanızı, toplumun hasta olmamasını istiyoruz" dedi.