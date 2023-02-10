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Bakan Özer açıkladı! Okullarda hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde okulların 20 Şubat itibarıyla açılacağını belirtmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer okullarda 2. dönem devam zorulunluluğu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte 2. dönem okullarda devam zorunluluğunun kaldırıldığı iller listesi...

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  • Bakan Özer açıkladı! Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların 20 Şubat tarihinde açılacağını açıklamıştı. Kahramanraş depremi çevre 10 il ve ilçede etkili olurken depremden milyonlarca kişi etkilendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarda devam zorunluluğuna ilişkin kritik bir açıklamada daha bulundu. Peki, "Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?" İşte detaylar...
  • Bakan Özer açıkladı! Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak” ifadelerini kullandı.

     
  • Bakan Özer açıkladı! Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

    Devam zorunluluğu depremden etkilenen 10 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman’daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.

     
  • Bakan Özer açıkladı! Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 20 ŞUBAT’A KADAR TATİL

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrasında yaptığı açıklamada depremden etkilenen bölgedeki okulların 20 Şubat’a kadar tatil olduğunu açıklamıştı.

    Yarıyıl tatili dönüşü öncesi eğitimde önce kar engeli gelirken sonrasında deprem yaşanmıştı.

    Bakan Özer, dün yaptığı açıklamada tüm okulların 20 Şubat'ta açılacağı bilgisini paylaştı.

     
  • Bakan Özer açıkladı! Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

    DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

    Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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