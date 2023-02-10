Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların 20 Şubat tarihinde açılacağını açıklamıştı. Kahramanraş depremi çevre 10 il ve ilçede etkili olurken depremden milyonlarca kişi etkilendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarda devam zorunluluğuna ilişkin kritik bir açıklamada daha bulundu. Peki, "Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?" İşte detaylar...