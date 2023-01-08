Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız
DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, eğitim sistemini daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacaklarını belirterek, "2022 yılında okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000 tanesi İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktık ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk. Böylece hedeflediğimiz kapasitenin 2 katına ulaştık. 2023 yılında ise 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta okullaşma oranını ise yüzde 99'dan yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÇIRAK VE KALFA SAYISI 1,5 MİLYON OLACAK'

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayının 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağı hazırlayarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, "2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer, aktif olarak kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"2 bin 200 köy yaşam merkezi açıldı. Bu binalar ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek aktif eğitim birimleri olarak kullanılması sağlandı ve bu okullarda farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim alması sağlandı. 2023 yılında kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencinin yararlandığına dikkat çeken Özer, "Özellikle okul öncesindeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İYİLEŞTİRİLECEK'

'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığına işaret eten Bakan Özer, "Şartları taşıyan ve eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'i sınav başvurularını gerçekleştirdi. Sınav başvurusu yapan öğretmenlerimizin de yüzde 99'u sınava katıldı. Sınav sonucunda 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen, 66 bin 679 uzman öğretmenimiz de başöğretmen olma hakkını kazandı. 2023 yılında yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılması hedefleniyor" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Belki mevsim değişir Akdeniz olur! Kurak günler için veriler ne söylüyor?
GÜNDEM Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
GÜNDEM İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü
Son dakika: Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
GÜNDEM Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame ...
İlk şüpheli babaydı! Son dakika: Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
GÜNDEM İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili ...
Ahmet Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline zihnen teslim olanlardır
GÜNDEM Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi
GÜNDEM Sakarya'da evde yangın
İstanbul'da asayiş uygulamasında 432 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM İstanbul'da 432 şüpheli gözaltında
TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye sert tepki: Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?
GÜNDEM “Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.